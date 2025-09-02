Фредерик Вассер: «На гонку в Монце «Феррари» точно не нужно дополнительно мотивировать»

Вассер рассказал о настрое команды на гонку в Монце.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признал, что команде было тяжело принять результат Гран-при Нидерландов .

При этом Вассер уверен, что у «Феррари» в любом случае не будет проблем с мотивацией на предстоящем домашнем для команды Гран-при Италии в Монце.

«В гонке у «Феррари» был хороший темп. Мы дважды обогнали Джорджа Расселла на трассе, мы догоняли Макса [Ферстаппена, который ехал третьим], а в итоге не заработали ни одного очка.

Команде тяжело принять такой результат – и с точки зрения положения в чемпионате, и с точки зрения не лучшей подготовки к этапу в Монце. С другой стороны, на гонку в Монце «Феррари» точно не нужно дополнительно мотивировать. Все в любом случае будут выкладываться на максимуме.

И нам точно нужно будет постараться лучше подготовиться в пятницу и подойти к квалификации в оптимальной форме. Как и к гонке. Ведь чем дальше ты стартуешь в гонке – тем больше тебе нужно будет обгонять соперников, а значит и больше рисковать», – рассказал Вассер.

