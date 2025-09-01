«Феррари» готовит особую ливрею в честь Ники Лауды к Гран-при Италии

В Монце у «Феррари» будет особая ливрея в честь Ники Лауды.

Команда «Феррари» планирует использовать особую ливрею болидов на предстоящем домашнем для коллектива Гран-при Италии в Монце.

Именно в Монце Ники Лауда 50 лет назад выиграл свой первый чемпионский титул как в карьере, так и в составе «Феррари». Для оформления титула Лауде оказалось достаточно финишировать третьим.

Новую ливрею и обновленную раскраску комбинезонов гонщиков в «Феррари» анонсировали видеоклипом у себя в соцсетях.

Фото и видео: соцсети «Феррари»

