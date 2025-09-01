Майк Крак: «Алонсо был зол на всех нас, на весь мир, но в подобных ситуациях мы ничего не можем сделать»

Крак прокомментировал приступ ярости Алонсо в Зандворте.

Операционный директор «Астон Мартин » Майк Крак высказался об инциденте, который имел место на Гран-при Нидерландов.

Алонсо проиграл несколько позиций из-за неудачного для команды тайминга появления на трассе машины безопасности. После чего, уступив Цуноде позицию на рестарте, провел 13 кругов позади «Ред Булл» и требовал от команды провести еще один пит-стоп, чтобы выбраться из трафика.

В команде пошли ему навстречу и Алонсо на свежем комплекте успел догнать пелотон в тот момент, когда машина безопасности появилась на трассе во второй раз. В итоге, оставаясь на трассе и в дальнейшем, Алонсо сумел подняться до 8-й позиции, но был уверен в том, что мог бы оказаться еще выше, если бы команда послушала его и провела пит-стоп раньше.

«Фернандо был зол на гонку, на весь мир, на нас, да вообще на всех вокруг. Но мы ничего не можем сделать в подобных ситуациях. Нужно принимать все как есть и стараться найти решение с учетом имеющихся условий. Потому что условия на трассе изменились, нужно это принять – и понимать, что соперники впереди тоже могут остановиться на пит-стоп.

Мы понимали, что у соперников шины изношены сильнее, и что им нужно будет прилагать немалые усилия, чтобы продержаться. Что им придется оставаться на трассе чуть дольше и при этом перетерпеть дождь.

Когда мы увидели, что дождь стихает, то подумали, что и правда можем сделать «андеркат», получив преимущество на 4-5 кругов. И вы могли видеть на примере Ланса Стролла, что это сработало.

Лансу удалось отыграть очень много позиций благодаря тому, что он остановился в боксах очень рано. И это было правильное решение. Но ваша стратегия зависит от того, какие шины остаются у вас в наличии. И вы должны думать о том, сможете ли добраться до финиша на том или ином комплекте? При этом мы выдели, что износ шин был очень сильным.

При этом нужно учитывать и фактор износа планки под днищем. В случае слишком сильного износа вы получите дисквалификацию. И мы мало тренировались в пятницу – Ланс Стролл попал в аварию, а Фернандо Алонсо не очень много работал на длинной дистанции. Так что мы были не до конца уверены, чего ожидать в гонке с точки зрения износа. И в такой ситуации приходится выбирать более консервативный подход. Что оборачивается потерей скорости», – рассказал Крак.

Фернандо Алонсо по радио: «Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо»

