  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Майк Крак: «Алонсо был зол на всех нас, на весь мир, но в подобных ситуациях мы ничего не можем сделать»
1

Майк Крак: «Алонсо был зол на всех нас, на весь мир, но в подобных ситуациях мы ничего не можем сделать»

Крак прокомментировал приступ ярости Алонсо в Зандворте.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался об инциденте, который имел место на Гран-при Нидерландов.

Алонсо проиграл несколько позиций из-за неудачного для команды тайминга появления на трассе машины безопасности. После чего, уступив Цуноде позицию на рестарте, провел 13 кругов позади «Ред Булл» и требовал от команды провести еще один пит-стоп, чтобы выбраться из трафика.

В команде пошли ему навстречу и Алонсо на свежем комплекте успел догнать пелотон в тот момент, когда машина безопасности появилась на трассе во второй раз. В итоге, оставаясь на трассе и в дальнейшем, Алонсо сумел подняться до 8-й позиции, но был уверен в том, что мог бы оказаться еще выше, если бы команда послушала его и провела пит-стоп раньше.

«Фернандо был зол на гонку, на весь мир, на нас, да вообще на всех вокруг. Но мы ничего не можем сделать в подобных ситуациях. Нужно принимать все как есть и стараться найти решение с учетом имеющихся условий. Потому что условия на трассе изменились, нужно это принять – и понимать, что соперники впереди тоже могут остановиться на пит-стоп.

Мы понимали, что у соперников шины изношены сильнее, и что им нужно будет прилагать немалые усилия, чтобы продержаться. Что им придется оставаться на трассе чуть дольше и при этом перетерпеть дождь.

Когда мы увидели, что дождь стихает, то подумали, что и правда можем сделать «андеркат», получив преимущество на 4-5 кругов. И вы могли видеть на примере Ланса Стролла, что это сработало.

Лансу удалось отыграть очень много позиций благодаря тому, что он остановился в боксах очень рано. И это было правильное решение. Но ваша стратегия зависит от того, какие шины остаются у вас в наличии. И вы должны думать о том, сможете ли добраться до финиша на том или ином комплекте? При этом мы выдели, что износ шин был очень сильным.

При этом нужно учитывать и фактор износа планки под днищем. В случае слишком сильного износа вы получите дисквалификацию. И мы мало тренировались в пятницу – Ланс Стролл попал в аварию, а Фернандо Алонсо не очень много работал на длинной дистанции. Так что мы были не до конца уверены, чего ожидать в гонке с точки зрения износа. И в такой ситуации приходится выбирать более консервативный подход. Что оборачивается потерей скорости», – рассказал Крак.

Фернандо Алонсо по радио: «Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо»

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМайк Крак
Гран-при Нидерландов
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер об аварии Хэмилтона: «Судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис»
10вчера, 19:48
Ральф Шумахер: «В «Мерседесе» должны быть готовы к тому, что Антонелли понадобится и время, и право совершать ошибки»
1вчера, 19:25
Джеймс Воулз: «Столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа»
вчера, 18:23
«Феррари» готовит особую ливрею в честь Ники Лауды к Гран-при Италии
8вчера, 17:40Видео
Егор Оруджев: «Много раз посмотрел эпизод, но так и не понял, за что Сайнс получил штраф»
3вчера, 16:43
Аджар – лучший пилот Гран-при Нидерландов по версии The Race, Пиастри и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – худший
5вчера, 16:15
Алексей Попов: «31 год Сайнсу. Лоусон и судьи вчера уж поздравили, так поздравили…»
3вчера, 15:55
Совладельцы «Макларена» выкупят оставшуюся долю, команду оценили в 4 млрд долларов (Sky)
вчера, 15:46
Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»
3вчера, 15:19
Питер Уиндзор: «Невероятный контроль машины от Ферстаппена на старте, воплощение настоящего класса»
1вчера, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
вчера, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1вчера, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото