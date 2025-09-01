Фернандо Алонсо по радио: «Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо»

Алонсо пришел в ярость из-за первого сэйфти-кара в Зандворте .

Пилот «Астон Мартин » сурово отреагировал на первую машину безопасности на Гран-при Нидерландов. Причиной для ее появления стала авария Льюиса Хэмилтона в третьем повороте.

Испанец сильно огорчился, услышав подтверждение о режиме сэйфти-кара от своего гоночного инженера Эндрю Визарда.

Визард: Желтый флаг в третьем повороте, Хэмилтон в стене. Машина безопасности, лимит соблюден. Да, обгоны запрещены.

Алонсо: Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо. Гонка ##### окончена. ###### удача.

