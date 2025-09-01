Фернандо Алонсо по радио: «Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо»
Алонсо пришел в ярость из-за первого сэйфти-кара в Зандворте .
Пилот «Астон Мартин» сурово отреагировал на первую машину безопасности на Гран-при Нидерландов. Причиной для ее появления стала авария Льюиса Хэмилтона в третьем повороте.
Испанец сильно огорчился, услышав подтверждение о режиме сэйфти-кара от своего гоночного инженера Эндрю Визарда.
Визард: Желтый флаг в третьем повороте, Хэмилтон в стене. Машина безопасности, лимит соблюден. Да, обгоны запрещены.
Алонсо: Как же нам постоянно ##### не везет, вот дерьмо. Гонка ##### окончена. ###### удача.
Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
