Изак Аджар: «Порадовал себя половиной трофея! Невероятный день, спасибо, «Рейсинг Буллз»

Аджар отреагировал на подиум в Зандворте .

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар опубликовал пост, посвященный 3-му месту на Гран-при Нидерландов. Это первый подиум в карьере франко-алжирского гонщика.

Во время празднования с командой Аджар разбил приз.

«Порадовал себя половиной трофея!🏆 Невероятный день, спасибо, «Рейсинг Буллз»❤️», – написал пилот в соцсетях.

Фото: соцсети Изака Аджара

Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов

