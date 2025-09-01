Изак Аджар: «Порадовал себя половиной трофея! Невероятный день, спасибо, «Рейсинг Буллз»
Аджар отреагировал на подиум в Зандворте .
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар опубликовал пост, посвященный 3-му месту на Гран-при Нидерландов. Это первый подиум в карьере франко-алжирского гонщика.
Во время празднования с командой Аджар разбил приз.
«Порадовал себя половиной трофея!🏆 Невероятный день, спасибо, «Рейсинг Буллз»❤️», – написал пилот в соцсетях.
Фото: соцсети Изака Аджара
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Изака Аджара
