Серхио Перес: «Прошлый год был особенно трудным. Хочу снова получать удовольствие от «Ф-1»

Перес рассказал о причинах перехода в «Кадиллак» .

Новый пилот «Кадиллака » поделился подробностями о ходе переговоров с командой.

«Все началось в декабре, когда стало очевидно, что я покину «Ред Булл ». Они обратились ко мне и на протяжении всего времени поддерживали связь: сообщали о том, что делают, о том, какие люди работают над проектом. Меня это впечатлило.

Вначале я не знал, чего хотел: пропустить сезон, вернуться в «Формулу-1» или нет. Думаю, переговоры удачно совпали с этими размышлениями – хорошо получилось. Я очень рад.

Прошлый год был особенно трудным и требовательным – так что у меня не получилось им насладиться. Я люблю этот спорт и хочу снова получать от него удовольствие. Вот зачем я сюда возвращаюсь», – отметил Перес .

