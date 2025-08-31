Гельмут Марко: «В будущем Аджар станет большим гонщиком»
Марко похвалил Аджара за выступление в Зандворте.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что был очень доволен выступлением Изака Аджара на Гран-при Нидерландов, где французскому гонщику «Рейсинг Буллз» удалось попасть на подиум:
«Изак очень, очень хорош. Вот увидите, в будущем он станет очень хорошим, большим гонщиком.
Если говорить о результате Макса Ферстаппена, то мы добились максимума того, что было возможно – и нам повезло. Наша тактика выбора шин не сработала, «Макларен» был просто быстрее».
Также Марко спросили, увеличивает ли подиум шансы Аджара попасть в «Ред Булл» в следующем году:
«Нет. В любом случае, у нас свои планы».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
