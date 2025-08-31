Алекс Албон: «Сегодняшняя гонка была идеальной»

Албон подвел итоги этапа в Зандворте .

Пилот «Уильямса » прокомментировал 5-е место на Гран-при Нидерландов.

«Думаю, сегодняшняя гонка была идеальной. У меня был очень сильный старт, а затем произошло много аварий – что помогло нам. Не знаю, откуда возник такой хаос, но я старался ехать чисто и держался в хорошем темпе.

Мы рассчитывали на дождь. С точки зрения стратегии казалось, что гонка будет не такой уж веселой – но мне удалось исправить это за счет сильного старта. Оказавшись 10-м на первом круге, я смог включиться в борьбу вплоть до финиша.

Я придерживался чистого пилотажа и постепенно отыгрывал то, что было возможно. И в итоге финишировал пятым», – отметил Албон .

