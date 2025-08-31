Оливер Бермэн о 6-м месте: «Не ожидал такого результата. Сегодня мне повезло, это очевидно»

Бермэн доволен 6-м местом в Зандворте.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что был очень раз попаданию в очковую зону.

Бермэн, стартовавший с пит-лейн, благодаря удачной стратегии и моментам появления на трассе машины безопасности сумел прорваться с 6-е место. Этот результат стал лучшим для Бермана на данный момент за всю карьеру в «Формуле-1».

«Я определенно не ожидал такого результата. И да, сегодня мне повезло, это очевидно. Иногда нужно оказываться в нужное время в нужном месте, принимать хорошие решения по стратегии. При этом сегодня наша машина была весьма быстрой, а команда отлично поработала.

Нам немного не повезло, ведь нам пришлось стартовать с пит-лейна. Но да, очень приятно вернуться в очковую зону, еще и вместе с Эстебаном Оконом. Команда упорно работает, мы постепенно движемся вперед, нам еще есть над чем работать, но мы на правильном пути», – рассказал Бермэн.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?