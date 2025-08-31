  • Спортс
  • Жак Вильнев о столкновении Антонелли с Леклером: «Очень плохо. Возможно, «Формула-1» пока слишком сложна для итальянца»
18

Жак Вильнев о столкновении Антонелли с Леклером: «Очень плохо. Возможно, «Формула-1» пока слишком сложна для итальянца»

Вильнев раскритиковал Антонелли за столкновение с Леклером.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выступил с критикой в адрес пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Итальянец допустил ошибку и врезался в гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Нидерландов, за что был оштрафован на 10 секунд.

«Очень плохо. Такой маневр можно увидеть в «Формуле-4» или «Формуле-3» – в исполнении гонщика, которому не хватает опыта. Маневр не был просчитан.

Да, когда ты выступаешь в «Формуле-1», ты будешь допускать ошибки – если перестараешься и зайдешь за грань. Но это не тот случай. Тут имел место просто плохо просчитанный маневр. Он не должен был его совершать. После чего он завелся и превысил скорость [на пит-лейне, за что получил еще один штраф]. Возможно, «Формула-1» для Антонелли пока слишком сложна.

Может ли возраст быть оправданием? Нет. Он выступает в «Формуле-1». Сколько было Максу Ферстаппену? А Льюису Хэмилтону? Так что это не слишком хорошее оправдание.

Посмотрите, насколько далеко позади Леклера он находился перед поворотом. Между ними два корпуса болида. На какой планете, как ему казалось, это вообще могло сработать? Все знают, что на этой трассе атака с внутренней траектории не сработает. Так что он просто плохо все рассчитал. Ему стоит выступать лучше, находясь в «Ф-1», – рассказал Вильнев.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Нидерландов
