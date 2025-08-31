Льюис Хэмилтон о спорах с командой: «Не считал «андеркат» необходимостью, я был готов еще долго оставаться на трассе»

Хэмилтон опроверг предположения о спорах с «Феррари» из-за тактики.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что у него не было никаких споров из-за тактики с командой на Гран-при Нидерландов .

В эфир по ходу гонки попали переговоры Хэмилтона, в которых он говорил «Феррари» о возможности сделать «андеркат» и опередить кого-то из соперников за счет раннего пит-стопа. Однако вскоре Хэмилтон попал в аварию и сошел с дистанции, а журналисты расценили эти переговоры так, что возможной причиной аварии стал отказ «Феррари» поменять комплект шин.

«Нет, на самом деле я не считал необходимость сделать «андеркат» обязательной в тот момент. Я просто говорил команде по радио, что было бы неплохо попробовать в какой-то момент совершить «андеркат» и тем самым кого-то опередить.

Однако в тот момент я был готов еще долго оставаться на трассе, шины на моем болиды были в хорошем состоянии. Просто занос действительно застал меня врасплох. Я просто внезапно потерял контроль над задней осью болида, и на этом все закончилось», – рассказал Хэмилтон.

