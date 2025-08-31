Гельмут Марко: «Ферстаппену повезло стать вторым, разница между «Ред Булл» и «Маклареном» поразительная»

Марко назвал поразительным отставание «Ред Булл» от «Макларена».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал второе место Макса Ферстаппена на домашнем Гран-при Нидерландов.

«Это удивило, и, конечно, нам повезло показать такой результат. Но разница с «Маклареном » все равно поразительная. Он мог уехать от нас на секунду за круг, когда хотел. Это показывает, что впереди много работы.

Вот почему мы рискнули с шинами, стартовали на «софте». Не сработало: «Макларен» просто был быстрее», – заявил Гельмут.

