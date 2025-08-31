  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Марк Уэббер: «В борьбе за титул Пиастри предстоит преодолеть еще очень длинный путь»
10

Марк Уэббер: «В борьбе за титул Пиастри предстоит преодолеть еще очень длинный путь»

Уэббер призывает не спешить с чемпионством Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» и менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер заявил, что отдавать титул его подопечному после результата Гран-при Нидерландов преждевременно.

Из-за схода Ландо Норриса и победы Пиастри отрыв в общем зачете вырос до 34 очков.

«В борьбе за титул предстоит преодолеть еще очень длинный путь. Нас ждут разные гонки. Например, в Бразилии, где легко может пойти дождь. Будут гонки в Баку и Сингапуре – на городских трассах, где случиться может вообще все что угодно.

Но, как бы от ни было, сегодняшний день прошел для Оскара просто отлично, он заслужил победу. Когда тебе дают возможность заработать очки, нужно хвататься за нее обеими руками», – рассказал Уэббер.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoМарк Уэббер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
WRC. Ожье выиграл первый в истории Ралли Парагвая
вчера, 19:57
Ландо Норрис: «Повторений проблем с болидом не ожидаем. Сейчас все не так, как в старые добрые времени, когда моторы взрывались в каждой гонке»
2вчера, 19:46
Тото Вольфф о борьбе Расселла и Леклера: «Маневр Шарля был слишком рискованным»
6вчера, 19:30
Гельмут Марко: «В будущем Аджар станет большим гонщиком»
5вчера, 19:27
Франко Колапинто: «Были очень близки к тому, чтобы заработать очки»
вчера, 19:17
Оливер Бермэн о 6-м месте: «Не ожидал такого результата. Сегодня мне повезло, это очевидно»
7вчера, 19:14
Алекс Албон: «Сегодняшняя гонка была идеальной»
вчера, 19:11
Фредерик Вассер: «Антонелли подошел, чтобы извиниться перед Леклером. Ценю это»
7вчера, 19:01
Жак Вильнев о столкновении Антонелли с Леклером: «Очень плохо. Возможно, «Формула-1» пока слишком сложна для итальянца»
6вчера, 18:52
Фернандо Алонсо: «Чувствовал, что был быстрее некоторых, финишировавших впереди нас»
4вчера, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото