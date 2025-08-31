Марк Уэббер: «В борьбе за титул Пиастри предстоит преодолеть еще очень длинный путь»

Уэббер призывает не спешить с чемпионством Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» и менеджер Оскара Пиастри Марк Уэббер заявил, что отдавать титул его подопечному после результата Гран-при Нидерландов преждевременно.

Из-за схода Ландо Норриса и победы Пиастри отрыв в общем зачете вырос до 34 очков.

«В борьбе за титул предстоит преодолеть еще очень длинный путь. Нас ждут разные гонки. Например, в Бразилии, где легко может пойти дождь. Будут гонки в Баку и Сингапуре – на городских трассах, где случиться может вообще все что угодно.

Но, как бы от ни было, сегодняшний день прошел для Оскара просто отлично, он заслужил победу. Когда тебе дают возможность заработать очки, нужно хвататься за нее обеими руками», – рассказал Уэббер.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли