Пиастри завоевал первый Большой шлем в карьере

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри уверенно выиграл Гран-при Нидерландов .

Австралиец впервые завоевал Большой шлем: взял поул, лидировал от старта до финиша, одержал победу и проехал быстрейший круг в гонке.

Пиастри стал 27-м гонщиком в истории, которому удалось установить такое достижение, и пятым среди действующих пилотов «Формулы-1». Льюис Хэмилтон («Феррари») завоевал шесть Больших шлемов, Макс Ферстаппен («Ред Булл ») – пять, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Шарль Леклер («Феррари») – по одному.

Пиастри до 34 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате после схода Ландо

Оскар Пиастри: «Контролировал ход гонки, когда в этом была необходимость»