Пиастри завоевал первый Большой шлем в карьере
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри уверенно выиграл Гран-при Нидерландов.
Австралиец впервые завоевал Большой шлем: взял поул, лидировал от старта до финиша, одержал победу и проехал быстрейший круг в гонке.
Пиастри стал 27-м гонщиком в истории, которому удалось установить такое достижение, и пятым среди действующих пилотов «Формулы-1». Льюис Хэмилтон («Феррари») завоевал шесть Больших шлемов, Макс Ферстаппен («Ред Булл») – пять, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Шарль Леклер («Феррари») – по одному.
