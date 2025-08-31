Оскар Пиастри: «Контролировал ход гонки, когда в этом была необходимость»

Пиастри доволен победой в Зандворте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Нидерландов и посочувствовал своему напарнику и конкуренту в борьбе за титул Ландо Норрису в связи с его сходом с дистанции.

«Понятно, что я очень рад победе. Я контролировал ход гонки, когда в этом была необходимость, ну и, конечно, в конце заезда Ландо Норрису невероятным образом не повезло.

Но мне кажется, что я в любом случае контролировал ход гонки, используя имевшуюся скорость при необходимости. В прошлом году здесь все было совсем иначе. Так что да, я доволен проделанной работой и тем, что сумел финишировать первым.

При этом ничего особенного я не сделал, просто старался прибавить во всех областях. Несколько появлений машины безопасности добавили гонке интриги, но мы со всем справились, я горжусь нашей командой», – рассказал Пиастри.

