«Феррари» сошла двумя машинами впервые с Гран-при Канады-2024

Пилоты «Феррари » Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер не добрались до финиша Гран-при Нидерландов.

Британец врезался в барьеры, монегаск попал в аварию с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Скудерия впервые с Гран-при Китая осталась без очков в основной гонке – тогда Хэмилтон и Леклер были дисквалифицированы. В последний раз оба гонщика итальянской команды сходили на Гран-при Канады -2024.

Хэмилтон разбил болид на Гран-при Нидерландов

Леклер сошел после аварии с Антонелли на Гран-при Нидерландов