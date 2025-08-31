«Феррари» сошла двумя машинами впервые с Гран-при Канады-2024
Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер не добрались до финиша Гран-при Нидерландов.
Британец врезался в барьеры, монегаск попал в аварию с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Скудерия впервые с Гран-при Китая осталась без очков в основной гонке – тогда Хэмилтон и Леклер были дисквалифицированы. В последний раз оба гонщика итальянской команды сходили на Гран-при Канады-2024.
Хэмилтон разбил болид на Гран-при Нидерландов
Леклер сошел после аварии с Антонелли на Гран-при Нидерландов
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости