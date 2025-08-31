Льюис Хэмилтон: «Заднюю ось машины сорвало, и я не смог восстановить управление»

Хэмилтон высказался о сходе в Зандворте.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Нидерландов. Льюис потерял управление над машиной, выехав на намокшую часть зоны безопасности, и после заноса врезался в заграждение.

«Я пока не уверен в том, что именно случилось. Мне нужно будет пересмотреть повтор. Но да, заехав на бэнкинг заднюю ось сорвало и я уже не смог восстановить управление.

При этом машина работала неплохо. Думаю, в этот уик-энд мы действительно добились прогресса, мой темп выглядел вполне хорошо. Я догонял Джорджа Расселла, по темпу я не уступал нескольким соперникам впереди меня. То, что я не смог добраться до финиша – это немного необычно, и хорошего в этом мало. Но ничего не поделаешь», – рассказал Хэмилтон.

