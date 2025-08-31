Жак Вильнев: «В «Ред Булл» знают, что Цунода недостаточно хорош»

Вильнев прогнозирует уход Цуноды из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что Юки Цунода покинет «Ред Булл» по окончании сезона, и австрийской команде нужно будет искать нового напарника для Макса Ферстаппена.

«Думаю, в «Ред Булл» давно знают, кто такой Цунода и каковы его возможности. Он провел в их системе пять лет, выступая за юниорскую, а теперь и за основную команду. И в «Ред Булл» знают, что Цунода недостаточно хорош.

Цунода уже достиг своего пика, да и попал он в систему «Ред Булл» только из-за «Хонды», а теперь «Хонда » уходит.

Когда речь идет о таких командах, как «Ред Булл » или «Макларен», вам нужно, чтобы оба ваших гонщика тащили команду наверх.

Очевидного ответа в данной ситуации нет, и в этом проблема. Но они знают, что Цунода недостаточно хорош для «Ред Булл».

И вопрос в том, что им делать? Оставлять гонщика, который будет иногда зарабатывать какие-то очки, при этом не помогая команде в развития как коллектива, так и болида – или же рискнуть с кем-то другим», – рассказал Вильнев.

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось