Льюис Хэмилтон: «Машина ощущается более целостной, но «Феррари» по-прежнему не может ничего противопоставить лидерам»
Хэмилтон отметил прогресс в работе с болидом.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу уик-энда.
«Как вы могли видеть, вчера у меня была пара разворотов. Так что да, это трудно. Но сегодня, как мне кажется, мы добились определенного прогресса в работе с настройками болида.
Машина ощущается более целостной. Хотя мы по-прежнему даже близко ничего не можем противопоставить лидерам, нам приходится атаковать на пределе, выходить за грань, и тогда поведение машины становится еще более непредсказуемым», – рассказал Хэмилтон.
Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
