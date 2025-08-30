Льюис Хэмилтон: «Машина ощущается более целостной, но «Феррари» по-прежнему не может ничего противопоставить лидерам»

Хэмилтон отметил прогресс в работе с болидом.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу уик-энда.

«Как вы могли видеть, вчера у меня была пара разворотов. Так что да, это трудно. Но сегодня, как мне кажется, мы добились определенного прогресса в работе с настройками болида.

Машина ощущается более целостной. Хотя мы по-прежнему даже близко ничего не можем противопоставить лидерам, нам приходится атаковать на пределе, выходить за грань, и тогда поведение машины становится еще более непредсказуемым», – рассказал Хэмилтон.

