Ланс Стролл о 2-й аварии за 2 дня: «Заехал колесом на траву, вот и все. Больше сказать нечего»

Стролл прокомментировал последнее место в квалификации.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл врезался в барьеры в начале квалификации к Гран-при Нидерландов , доехал до боксов, но в итоге не смог продолжить борьбу и занял 20-е место.

В пятницу канадец разбил болид в практике.

«Я заехал колесом на траву, вот и все. Очень разочарован. Больше сказать нечего.

Мы пытались починить машину, но это оказалось невозможным», – сообщил гонщик после сессии.

Стролл также ответил на вопрос о шансах в воскресной гонке:

«Да уж, сложно, сложно. Можно сказать, шансов уже нет».

