Ланс Стролл о 2-й аварии за 2 дня: «Заехал колесом на траву, вот и все. Больше сказать нечего»
Стролл прокомментировал последнее место в квалификации.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл врезался в барьеры в начале квалификации к Гран-при Нидерландов, доехал до боксов, но в итоге не смог продолжить борьбу и занял 20-е место.
В пятницу канадец разбил болид в практике.
«Я заехал колесом на траву, вот и все. Очень разочарован. Больше сказать нечего.
Мы пытались починить машину, но это оказалось невозможным», – сообщил гонщик после сессии.
Стролл также ответил на вопрос о шансах в воскресной гонке:
«Да уж, сложно, сложно. Можно сказать, шансов уже нет».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
