Стролл врезался в барьеры в 2-й раз за 2 дня и стал 20-м в квалификации
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл снова попал в аварию.
Канадец развернулся и врезался в барьеры во время первого сегмента квалификации к Гран-при Нидерландов. Стролл повредил машину, однако смог вернуть ее в боксы. Команда попыталась восстановить болид, но гонщик не смог продолжить сессию и стал последним, 20-м.
Накануне Ланс разбил болид в практике.
Стролл разбил болид, 2-я практика в Нидерландах прервана красными флагами
Ланс Стролл об аварии: «Небольшая блокировка, и я стал пассажиром»
