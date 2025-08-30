Стролл врезался в барьеры в 2-й раз за 2 дня и стал 20-м в квалификации

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл снова попал в аварию.

Канадец развернулся и врезался в барьеры во время первого сегмента квалификации к Гран-при Нидерландов . Стролл повредил машину, однако смог вернуть ее в боксы. Команда попыталась восстановить болид, но гонщик не смог продолжить сессию и стал последним, 20-м.

Накануне Ланс разбил болид в практике.

