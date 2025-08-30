Изак Аджар о 4-м месте в квалификации: «Мой лучший круг за этот год – я поставил на кон все»

Аджар считает квалификацию в Зандворте своим лучшим выступлением в году.

Пилот «Рейсинг Буллз » пришел в восторг от 4-го места в квалификации к Гран-при Нидерландов .

«Я очень рад, наконец я доволен тем, как справился. Хорошая работа. Честно говоря, болид работал ровно так, как я хотел. Он был очень отзывчивым, особенно на последнем круге.

Возможно, нам немного повезло с порывами ветра. Не знаю, нужно посмотреть данные. Когда ты сталкиваешься с ветром, то это ужасно. Можно потерять до двух десятых в одном повороте. Это очень раздражает – так что нужно быть немного удачливым.

Но я выдал потрясающий круг, ведь машина работала великолепно. Это определенно мой лучший круг за этот год – ведь это очень сложная и требовательная трасса. И я поставил на кон все, особенно в последнем повороте. Мне показалось, что я смог отыграть там лишнюю десятую. Это выступление получилось особенным для меня», – подчеркнул Аджар.

Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах

