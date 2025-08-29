  • Спортс
  • Кими Антонелли: «Работа еще осталась, но в «Мерседесе» знают, как можно улучшить темп»
Кими Антонелли: «Работа еще осталась, но в «Мерседесе» знают, как можно улучшить темп»

Антонелли настроен оптимистично после трудной пятницы в Зандворте.

Пилот «Мерседеса» высказался о пятничных практиках Гран-при Нидерландов: в первой сессии он сошел после вылета в гравий, а во второй показал 12-е время.

«Я очень жестко атаковал в начале первой практики и затем заблокировал шины. Я застрял в гравии, и сессия закончилась для меня спустя всего один быстрый круг. Очевидно, это неидеальная ситуация, ведь я лишился возможности проехать несколько километров, не собрав ни одного круга в целом.

Во второй практике мне пришлось набирать темп. Работа еще осталась, но мы знаем, как можем улучшить темп, и с нетерпением ждем завтрашний день.

Посмотрим, как сложится с погодой, но если будет сухо, то мы постараемся улучшить пару аспектов. Мне кажется, вторая сессия получилась приличной. Конечно, я допустил пару ошибок во время быстрого круга. Постараюсь подготовиться к завтрашнему дню», – отметил Антонелли.  

Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
Гран-при Нидерландов
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
