Берни Экклстоун: «Не считаю Брауна особенно талантливым, но Зак выбирает правильных людей»

Экклстоун выделил ключевое качество Брауна.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун порассуждал о потенциальном начале эпохи «Макларена» и таланте исполнительного директора коллектива Зака Брауна .

«Видно, насколько повезло [Оскару Пиастри и Ландо Норрису ] оказаться в нужной команде в нужный момент. Безусловно, были пилоты, которые лучше нынешних, однако им так и не довелось продемонстрировать свою силу.

Зак Браун очень здорово себя проявляет. Я недавно говорил ему – мы давно знакомы: «Не считаю тебя особенно таланливым, но один из твоих талантов – умение выбирать правильных людей, которые работают с тобой». Вокруг него нужные люди, и он собирает все воедино. Сотрудники «Макларена» действительно хорошо работают», – подчеркнул британец.

