Mastercard станет титульным спонсором «Макларена» с 2026 года

У «Макларена» появится титульный спонсор.

Команда «Макларен » сообщила о подписании нового контракта с корпорацией Mastercard. Компания уже несколько лет является спонсором команды, а ее логотипы размещены на болидах команды.

Однако со следующего года партнерство будет расширено, и Mastercard получит статус титульного спонсора, а название корпорации войдет в официальное название команды.

У «Макларена» не было титульного спонсора со времен сотрудничества с Vodafone. Предполагается, что новая сделка с Mastercard будет ежегодно приносить «Макларену» $100 млн.

