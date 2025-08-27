Mastercard станет титульным спонсором «Макларена» с 2026 года
У «Макларена» появится титульный спонсор.
Команда «Макларен» сообщила о подписании нового контракта с корпорацией Mastercard. Компания уже несколько лет является спонсором команды, а ее логотипы размещены на болидах команды.
Однако со следующего года партнерство будет расширено, и Mastercard получит статус титульного спонсора, а название корпорации войдет в официальное название команды.
У «Макларена» не было титульного спонсора со времен сотрудничества с Vodafone. Предполагается, что новая сделка с Mastercard будет ежегодно приносить «Макларену» $100 млн.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
