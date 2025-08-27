Гельмут Марко: «Рассчитываем, что в следующем году Ферстаппен вернется в лидеры, и разговоры о контракте прекратятся»

В «Ред Булл» надеются сохранить Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал, что команда в следующем году надеется вернуться в борьбу за победу в чемпионате. И что это автоматически позволит «Ред Булл» удержать Ферстаппена от ухода в другую команду.

«Мы рассчитываем на то, что в следующем году Макс вернется в лидеры, после чего мы уже не будем слышать разговоры обо всех этих опциях в контракте, они прекратятся. Цифры [работы модели болида на симуляторе], которые мы сейчас видим, выглядят многообещающе, при этом до первых тестов реальных болидов нам всем еще предстоит пройти длинный путь.

Работа над новым шасси идет по графику, а эффективность работы силовой установки будут определять четыре фактора – ДВС, батарея, топливо, и распределение мощности.

При этом я надеюсь, что в следующем году мы не увидим повторения сезона-2014, когда мотор «Мерседеса» по мощности превосходил нас на 50-70 л.с. Ферстаппен видит, насколько упорно трудится команда, а заставить его улыбаться можно, просто заговорив про GT3 и симрейсинг», – рассказал Марко.

Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера