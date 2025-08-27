Тото Вольфф: «Мерседес» ждет десять интенсивных Гран-при, ведь мы продолжаем борьбу за второе место в Кубке конструкторов»

Вольфф рассказал о целях «Мерседеса» на остаток сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф отметил, что целью команды в оставшихся гонках сезона будет борьба за второе место в Кубке конструкторов.

Сейчас «Мерседес» занимает третью позицию в общем зачете, отставая от «Феррари» на 24 очка.

«Начинается финальная часть сезона и финальный этап действия текущего технического регламента. И мы постараемся закончить сезон как можно сильнее.

Нас ждут десять очень интенсивных Гран-при. Ведь «Мерседес» продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов, параллельно готовясь к сезону-2026. И хотя в этом году у нас больше не будет крупных обновлений болида, прогресс, достигнутый на Гран-при Венгрии, дает нам хорошую платформу для дальнейшего развития», – рассказал Вольфф.

