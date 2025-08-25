Алексей Попов о комментировании «Ф-1» на ТВ: «Я-то захочу. Только не уверен, что сейчас кто-то вернется к этому режиму»
Попов высказался о потенциальном возвращении трансляций «Ф-1».
Комментатор Алексей Попов ответил на вопрос о том, захочет ли вновь вести официальные трансляции «Формулы-1» на российском телевидении.
«Я-то захочу. Только не уверен, что сейчас кто-то вернется к этому режиму.
А так, почему нет? Это моя жизнь, 35 лет...», – приводит слова журналиста Autosport.com.ru со ссылкой на группу Алексея «Гаснут огни».
Попов также назвал невозможным комментирование Гран-при Азербайджана с трассы:
«Нет никаких шансов. Я уж не говорю про авторские права.
Организовать можно и из отеля, но в чем тогда смысл? А сидеть на трибуне и комментировать – так не работает».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport.com.ru
