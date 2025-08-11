Стефано Доменикали: «Ф-1» открыта к реверсивным решеткам в спринтах»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о будущем этапов со спринтами.
«Есть две возможности для расширения, и это необходимо обсудить с пилотами, командами и, конечно, ФИА.
А именно: можем ли мы проводить больше таких гонок? Уместно ли применять реверсивную решетку, как мы делаем в «Ф-2» и «Ф-3»? Это темы для обсуждения.
Мы открыты [к реверсивным решеткам], потому что я считаю это правильным подходом – надо прислушиваться к болельщикам, что-то создавать и не бояться ошибиться. Тот, кто думает, что никогда не ошибается, не делает ничего нового», – заявил менеджер.
Доменикали исключил отказ от спринтов:
«Я считаю, что спринты нужны, в каком бы формате они ни проходили. Это будущее».
В то же время Стефано не стал утверждать, что «Ф-1» в ближайшем будущем начнет проводить субботние мини-гонки на каждом этапе, как в MotoGP:
«Не говорю «нет», но, думаю, мы должны делать промежуточные шаги – между шестью и 24 [спринтами]».
