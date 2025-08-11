Стефано Доменикали: «Ф-1» открыта к реверсивным решеткам в спринтах»

В «Ф-1» готовы использовать приемы из младших серий.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о будущем этапов со спринтами.

«Есть две возможности для расширения, и это необходимо обсудить с пилотами, командами и, конечно, ФИА .

А именно: можем ли мы проводить больше таких гонок? Уместно ли применять реверсивную решетку, как мы делаем в «Ф-2» и «Ф-3»? Это темы для обсуждения.

Мы открыты [к реверсивным решеткам], потому что я считаю это правильным подходом – надо прислушиваться к болельщикам, что-то создавать и не бояться ошибиться. Тот, кто думает, что никогда не ошибается, не делает ничего нового», – заявил менеджер.

Доменикали исключил отказ от спринтов:

«Я считаю, что спринты нужны, в каком бы формате они ни проходили. Это будущее».

В то же время Стефано не стал утверждать, что «Ф-1» в ближайшем будущем начнет проводить субботние мини-гонки на каждом этапе, как в MotoGP:

«Не говорю «нет», но, думаю, мы должны делать промежуточные шаги – между шестью и 24 [спринтами]».

