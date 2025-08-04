  • Спортс
  • Габриэл Бортолето: «Гонка получилась отличной – я очень рад, что вообще могу бороться с Алонсо и Ферстаппеном»
0

Габриэл Бортолето: «Гонка получилась отличной – я очень рад, что вообще могу бороться с Алонсо и Ферстаппеном»

Бортолето поделился эмоциями после лучшего выступления в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето подвел итоги Гран-при Венгрии, рассказав о борьбе с Фернандо Алонсо и Максом Ферстаппеном.

Испанца, который также является его менеджером, Бортолето так и не удалось опередить, но Габриэл финишировал выше Ферстаппена, а 6-е место стало для бразильца лучшим на данный момент результатом по ходу дебютного сезона в «Ф-1».

«Фернандо Алонсо очень трудно победить. Он знает, как вести игру, как демонстрировать все свое мастерство в нужные моменты, как атаковать в нужное время.

В начале гонки было очень трудно еще и потому, что позади меня находился Макс Ферстаппен. И удерживать его позади было чрезвычайно сложно. Честно говоря, гонка получилась просто отличной, и я очень рад, что вообще могу бороться с этими ребятами на данном этапе своей карьеры.

Когда я начинал сезон, то был еще совсем новичком. Хотя это вполне нормально – и по ходу сезона ты заметно прогрессируешь, когда начинаешь выступать на таком уровне. Я чувствую, что уже успел очень многому научиться.

И речь не только о чистой скорости, а скорее главным образом о том, что работая со своими инженерами и другими ребятами я все лучше понимаю свой болид и что мне от него требуется.

В Венгрии мы провели великолепный Гран-при, команда предоставила в мое распоряжение потрясающую машину. И в гонке мы смогли все сделать правильно, у нас была хорошая стратегия. Не думаю, что можно было лучше завершить первую половину сезона», – рассказал Бортолето.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
