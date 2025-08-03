Берни Экклстоун: «Скорее Хэмилтон выиграет 8-й титул, чем я и Хорнер купим долю в «Альпин»
Экклстоун оценил вероятность сделки с «Альпин».
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на вопрос о том, может ли он вместе с экс-боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером приобрести «Альпин» полностью или частично.
«Считаю, скорее Льюис [Хэмилтон] выиграет восьмой титул, чем случится это.
Льюис выступал фантастически, он все еще невероятно талантлив. Может, он уже хочет уступить место. Будет ужасно, если с ним что-то случится сейчас», – сказал Берни перед Гран-при Венгрии.
Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»
«Ред Булл» заплатит бывшему боссу в «Ф-1» $67 млн за увольнение – почему так много?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости