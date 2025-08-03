Юниор «Феррари» Камара стал чемпионом «Ф-3» досрочно в дебютный сезон

Пилот «Трайдента » и юниор «Феррари » Рафаэл Камара оформил титул за один этап за окончания сезона «Формулы -3», выиграв главную гонку в Венгрии с поула.

20-летний бразилец начал выступления в чемпионате в 2025 году с трех поул-позиций подряд и лидировал в личном зачете с первого уик-энда. На счету Рафаэла пять поулов и четыре победы в основных гонках в дебютном сезоне.

В 2024-м Камара стал чемпионом Регионального европейского чемпионата «Формулы», в 2023-м занял третье место в Региональном ближневосточном чемпионате «Формулы», в 2022-м финишировал вторым в «Формуле-4» ОАЭ и третьим – в итальянской и немецкой «Формулах-4».

