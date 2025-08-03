Формула-3. Венгрия. Камара выиграл дождевую 2-ю гонку и стал чемпионом, Бойя – 2-й, Цолов прорвался на 6-е место с 21-го, Трамниц – 13-й
Гонщик «Трайдента» Рафаэл Камара выиграл основной заезд «Формулы-3» в Венгрии и стал чемпионом досрочно.
Бразилец удержал лидерство с поула в дождевых условиях до финиша, вторым стал пилот «Кампоса» Мари Бойя, третьим – представитель «АРТ» Туука Тапонен.
Один из ключевых соперников Камары Никола Цолов («Кампос») прорвался с 21-й позиции на шестую, но этого не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за титул в Монце. Тим Трамниц из «МП Моторспорт» финишировал 13-м.
После этапа на «Хунгароринге» на счету Рафаэла 156 очков, Бойя вышел на второе место (108), следом располагаются Цолов (106), Трамниц (93) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (80).
