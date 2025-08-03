  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-3. Венгрия. Камара выиграл дождевую 2-ю гонку и стал чемпионом, Бойя – 2-й, Цолов прорвался на 6-е место с 21-го, Трамниц – 13-й
0

Формула-3. Венгрия. Камара выиграл дождевую 2-ю гонку и стал чемпионом, Бойя – 2-й, Цолов прорвался на 6-е место с 21-го, Трамниц – 13-й

Камара стал быстрейшим в Венгрии и оформил титул в «Ф-3».

Гонщик «Трайдента» Рафаэл Камара выиграл основной заезд «Формулы-3» в Венгрии и стал чемпионом досрочно.

Бразилец удержал лидерство с поула в дождевых условиях до финиша, вторым стал пилот «Кампоса» Мари Бойя, третьим – представитель «АРТ» Туука Тапонен.

Один из ключевых соперников Камары Никола Цолов («Кампос») прорвался с 21-й позиции на шестую, но этого не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за титул в Монце. Тим Трамниц из «МП Моторспорт» финишировал 13-м.

После этапа на «Хунгароринге» на счету Рафаэла 156 очков, Бойя вышел на второе место (108), следом располагаются Цолов (106), Трамниц (93) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (80).

Юниор «Феррари» Камара стал чемпионом «Ф-3» досрочно в дебютный сезон

Формула-3. Венгрия. Интрафувасак выиграл 1-ю гонку, Камара – 8-й, Трамниц – 13-й, Цолов – 15-й

Формула-3. Венгрия. Дебютант Камара выиграл 5-ю квалификацию в сезоне, Трамниц – 17-й, Цолов – 21-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-3
Рафаэл Камара
Мари Бойя
Тим Трамниц
МП Моторспорт
Никола Цолов
АРТ
Трайдент
Кампос Рейсинг
Хайтек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Зак Браун: «Новичок Хэмилтон раздражал Алонсо в 2007-м, уверен, но Норрис о Пиастри ничего подобного не говорит»
6сегодня, 17:15
Тото Вольфф: «Расселл из быстрого ребенка развился в пилота, который был сильнее величайшего из великих в 2024-м»
9сегодня, 16:52
Джонни Херберт: «У Хэмилтона в напарниках лучший Леклер, которого я видел»
1сегодня, 16:07
Переход Переса в «Кадиллак» маловероятен (GPblog)
6сегодня, 15:02
Зак Браун: «Макларен» осознает, что рискует повторением сезона-2007»
9сегодня, 14:28
Ярно Трулли: «Хэмилтон не похож на себя. Не кажется, что Льюис способен что-то дать «Феррари»
8сегодня, 13:44
Джонни Херберт о проблемах Хэмилтона: «Возраст сказывается»
7сегодня, 12:57
Джонатан Уитли о Гран-при Абу-Даби-2021: «До сих пор мурашки»
6сегодня, 11:18
«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)
8сегодня, 10:48
Питер Уиндзор о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: «Все началось с Маси и Вольффа в 2021-м»
10сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
вчера, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото