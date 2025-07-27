Ландо Норрис о дожде: «Главное – что мы хотим гоняться»

Норрис надеется на проведение Гран-при Бельгии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис за час до старта Гран-при Бельгии поделился мнением о том, чего стоит ожидать от заезда.

По прогнозу, в скором времени в Спа ожидается усиление дождя и уверенности в том, что старт не будет отложен и что гонку вообще смогут провести пока нет.

«Будут отрезки, когда дождь будет идти сильнее, а будут отрезки, когда он будет ослабевать. Главное – что мы хотим гоняться.

При этом через какое-то время ожидается сильный дождь – и это явно не то, чего нам хочется, поскольку такие условия могут стать небезопасными. Если дождь будет слабым – это нормально. При более сильном дожде наши шансы вообще выехать на трассу будут стремительно уменьшаться», – рассказал Норрис.

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