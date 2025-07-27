Хэмилтон, Алонсо, Антонелли и Сайнс стартуют с пит-лейн на Бельгии

Четыре гонщика начнут борьбу в Спа с пит-лейн.

«Феррари», «Астон Мартин » и «Мерседес » поменяли элементы силовых установок на болидах Льюиса Хэмилтона , Фернандо Алонсо и Андреа Кими Антонелли перед Гран-при Бельгии и нарушили режим закрытого парка.

Кроме того, на болиде Хэмилтона изменили настройки подвески. Таким образом, пилоты начнут гонку с пит-лейн.

Все три гонщика не пробились во второй сегмент квалификации: Хэмилтон стал 16-м, Антонелли – 18-м, Алонсо – 19-м.

Обновление: «Уильямс » поменял настройки на машине Карлоса Сайнса . Испанец, занявший 15-ю позицию в квалификации, также стартует с пит-лейн.

Хэмилтон извинился перед «Феррари»: «Неприемлемо вылетать из обоих первых сегментов в Бельгии, очень плохие выступления»

Кими Антонелли: «Нет никакой уверенности в болиде, агрессивный стиль пилотажа усугубляет проблему»