Хэмилтон извинился перед «Феррари»: «Неприемлемо вылетать из обоих первых сегментов в Бельгии, очень плохие выступления»

Хэмилтон назвал неприемлемыми свои выступления в Спа.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон признал провальными две сессии на Гран-при Бельгии и извинился перед Скудерией.

В пятницу семикратный чемпион «Формулы-1» стал 18-м в квалификации к спринту, в субботу – 16-м в квалификации к главной гонке.

«Мы внесли некоторые изменения, и ощущения в болиде не были ужасными. Для нас все осложнилось, и пришлось использовать второй комплект [«софта»], просто чтобы выйти из первого сегмента – не лучшая ситуация. А затем я допустил ошибку.

Мне действительно нужно все изучить. Приношу извинения команде, ведь это просто неприемлемо – вылетать из обоих первых сегментов. Очень, очень плохие выступления с моей стороны», – сообщил британец в эфире Sky Sports.

В то же время Хэмилтон подчеркнул, что приоритетом «Феррари » является подготовка к следующему сезону:

«Мы стараемся изо всех сил с теми инструментами, которые у нас есть, и, разумеется, все на базе выкладываются по полной.

У нас были обновления, но, пожалуй, на этом все до конца сезона, и теперь на базе сосредоточены на машине следующего года».

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