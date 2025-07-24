Льюис Хэмилтон: «Отправлял «Феррари» документы со структурными изменениями, которые требуются команде»

Хэмилтон старается найти пути для улучшения «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что пройдя процесс адаптации активно включил в работу с руководством команды и поиске способов улучшения ситуации и оптимизации процессов.

«Каждую неделю я проводил на базе «Феррари» минимум пару дней. Что вполне естественно, ведь нам нужно было обсуждать предыдущую гонку и необходимые изменения.

У меня было много встреч. Я встречался с руководством – с [президентом «Феррари»] Джоном [Элканном], с [исполнительным директором] Бенедетто [Виньей], с Фредом Вассером . И несколько встреч я провел к руководителем разработки нашего болида – [техническим директором] Лоиком Серра, а также с руководителями некоторых других департаментов.

Мы обсуждали вопросы разработки двигателя для следующего года, разработки подвески для нового болида – то есть обсуждали в основном те вещи, которые связаны с актуальными проблемами при работе болидом.

По ходу сезона я отправлял руководителям различные документы. По итогам первых нескольких гонок я составил для команды полную документацию. Затем, во время последнего перерыва, я отправил команде еще два документа. И когда я приезжаю на базу, то хочу, разумеется, обсудить поставленные вопросы.

Некоторые из них касаются структурных изменений, которые требуются нам, как команде, чтобы стать лучше в тех областях, в которых мы хотим прибавить. Какие-то вопросы касаются проблем с текущей машиной, которые нужно постараться устранить прямо сейчас. Потому что какие-то характеристики и особенности нынешней машины ты хочешь перенести на болид следующего года, а над какими-то нужно работать, чтобы к следующему сезону их изменить.

Я впервые опробовал болид 2026 года [на симуляторе], мы начали работу в этом направлении. Инженеры приходили в зал, где мы обсуждали все вопросы с каждым из них. Так что да, мы очень стараемся и прилагаем большие усилия, чтобы прибавить», – рассказал Хэмилтон.

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