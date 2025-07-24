Фернандо Алонсо о фанатах «поколения Netflix»: «Если сразимся за титул в 2026-м, они подумают, что мы начали питаться по-другому или научились пилотировать за зиму»

Алонсо признался, что его не интересуют некоторые из болельщиков «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о поклонниках автоспорта, которые увлеклись гонками из-за сериала Drive to Survive от Netflix.

«Мне нет особого дела до того, что думают фанаты поколения Netflix. Болельщики, которые смотрят телевизор и наблюдают со стороны, не видят всей картины.

Если в следующем году мы выиграем восемь гонок подряд и сразимся за титул, они подумают, что мы начали питаться по-другому или стали тренироваться иначе и научились пилотировать за зиму», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии .

Жак Вильнев: «Ферстаппен будет выше Алонсо через 5-10 лет. Макс выиграет «Ле-Ман» или «24 часа Нюрбургринга»

Фернандо Алонсо: «Бортолето – лучший гонщик поколения, но все еще позади меня»