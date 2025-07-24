Фернандо Алонсо о фанатах «поколения Netflix»: «Если сразимся за титул в 2026-м, они подумают, что мы начали питаться по-другому или научились пилотировать за зиму»
Алонсо признался, что его не интересуют некоторые из болельщиков «Ф-1».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о поклонниках автоспорта, которые увлеклись гонками из-за сериала Drive to Survive от Netflix.
«Мне нет особого дела до того, что думают фанаты поколения Netflix. Болельщики, которые смотрят телевизор и наблюдают со стороны, не видят всей картины.
Если в следующем году мы выиграем восемь гонок подряд и сразимся за титул, они подумают, что мы начали питаться по-другому или стали тренироваться иначе и научились пилотировать за зиму», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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