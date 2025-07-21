Фернандо Алонсо: «Бортолето – лучший гонщик поколения, но все еще позади меня»

Алонсо оценил Бортолето выше других молодых пилотов.

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал выступления дебютанта «Заубера » Габриэла Бортолето в первой половине сезона-2025.

Дела бразильца ведет A14 – компания Алонсо.

«Очень хорошие, но я не удивлен. В Абу-Даби [когда Бортолето был в «Формуле-2»] я решил, что он лучший гонщик этого поколения.

Он победил в «Формуле-3» как новичок, победил в «Формуле-2» как новичок. У него не было тестов старых машин, никаких тестовых программ, ничего. И после прихода в «Формулу-1» он все равно выступает потрясающе.

Может, у других [новичков] лучше болиды, может, они достигнут успеха раньше, но в долгосрочной перспективе он в любом случае окажется лучшим в этом поколении. Он доказал это, когда машины были одинаковыми, в предыдущих категориях.

Пусть даже коллектив испытывал трудности в прошлом году, но ему и Нико [Хюлькенбергу] удалось привнести новую мотивацию, и команда тоже прибавляет. Пока он выступает потрясающе… Но он все еще позади меня», – отметил двукратный чемпион мира.

Фернандо Алонсо: «Пробовал разные маневры, чтобы запутать Бортолето»