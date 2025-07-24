Лиам Лоусон: «Приход Мекьеса – отличная новость для «Ред Булл», Лоран многое привнесет»

Лоусон назвал приход Мекьеса плюсом для «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » и бывший гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал переход своего босса Лорана Мекьеса из младшей команды в старшую.

«Да, я бы сказал, что мы такого не ожидали. Но, конечно, в «Формуле-1» все меняется. Повторюсь, меня перестановки удивили. Однако для меня, моих целей это не особо что-то поменяло.

[Я узнал] наверное, как и все – из прессы. Не помню, когда объявили, но фактически я узнал уже после.

На мой взгляд, для команды приход такого человека, как Лоран – отличная новость. В нашем коллективе он делал потрясающие вещи. Мне очень нравилось с ним работать. И, считаю, он многое привнесет в «Ред Булл».

Не думаю, что мы что-либо потеряли, если говорить о сменщике, Алане [Пермейне]. Но, на мой взгляд, Лоран очень и очень хорошо руководит командой. И организует всех вокруг себя. Это позволяет поддерживать мотивацию на очень высоком уровне, рабочую этику.

В этом он очень, очень хорош, он трудится очень и очень упорно. Он всегда приезжает [на уик-энды] в четверг. Пожалуй, он прибывает одним из первых – наверное, чтобы дать пример всем в команде, и это очень важно», – заявил гонщик перед Гран-при Бельгии .

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