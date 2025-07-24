Изак Аджар о переходе Мекьеса в «Ред Булл»: «Изменения серьезные, но лично для меня это мало что меняет»

Аджар высказался о смене руководства «Рейсинг Буллз».

Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал перестановки в руководстве двух команд системы «Ред Булл ».

После увольнения Кристиана Хорнера новым руководителем «Рейсинг Буллз » стал Лоран Мекьес, а его место в свою очередь занял Алан Пермейн.

«Да, это серьезные изменения. Но лично для меня это мало что меняется. К тому же я хорошо знаю Алана Пермейна, мы много вместе работаем. Да, он довольно тихий человек и его не часто можно увидеть в боксах, но он всегда был важной частью команды.

Именно с ним, после моего гоночного инженера, я больше всего работал. Именно он принимал финальные решения по выбору настроек болида, и он тесно сотрудничал с Лораном Мекьесом.

Лоран за последние два года сумел построить нечто очень прочное и надежное. Но его уход, опять же, вряд ли что-то изменит для команды и вряд ли изменит мой подход», – рассказал Аджар.

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