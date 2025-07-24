Карлос Сайнс об ухудшении результатов: ««Если вы перестанете регулярно обновлять свой болид, то со временем откатитесь назад»

Сайнс не удивлен ухудшению результатов «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс в преддверии Гран-при Бельгии поделился мнением о текущем положении команды.

По словам Сайнса, в «Уильямсе» намеренно отказались активно разрабатывать обновления для нынешней машины, вместо этого бросив все силы на проект болида 2026 года.

«Если вы перестанете регулярно обновлять свой болид, то со временем откатитесь назад – это не секрет, в «Ф-1» так происходит всегда. В начале сезона у нас была пара обновлений, но с тех пор ничего существенного. При этом мы все равно считаем свой подход правильным, и что он окупится в следующем году.

Тем не менее, нам нужно стараться бороться за очки. Может быть, не 4-5 место, но финишировать на 10-й позиции мы вполне способны», – рассказал Сайнс.

Самые неожиданные события сезона «Формулы-1»: наша версия