Карлос Сайнс об ухудшении результатов: ««Если вы перестанете регулярно обновлять свой болид, то со временем откатитесь назад»
Сайнс не удивлен ухудшению результатов «Уильямса».
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс в преддверии Гран-при Бельгии поделился мнением о текущем положении команды.
По словам Сайнса, в «Уильямсе» намеренно отказались активно разрабатывать обновления для нынешней машины, вместо этого бросив все силы на проект болида 2026 года.
«Если вы перестанете регулярно обновлять свой болид, то со временем откатитесь назад – это не секрет, в «Ф-1» так происходит всегда. В начале сезона у нас была пара обновлений, но с тех пор ничего существенного. При этом мы все равно считаем свой подход правильным, и что он окупится в следующем году.
Тем не менее, нам нужно стараться бороться за очки. Может быть, не 4-5 место, но финишировать на 10-й позиции мы вполне способны», – рассказал Сайнс.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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