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Макс Ферстаппен: «С нетерпением жду начала плотной работы с Мекьесом»

Ферстаппен упомянул Мекьеса в превью к домашнему этапу.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящей гонке в родной Бельгии и высказался о новом руководителе команды Лоране Мекьесе.

«Спа – классическая трасса, которая всегда была моей любимой в календаре. Это очень олдскульный трек, где нужно все сделать правильно, чтобы проехать хороший круг.

В Сильверстоуне мы выступили не лучшим образом, однако поул стал многообещающим шагом вперед.

Я был на базе на прошлой неделе, провел некоторое время на симуляторе с командой и с нетерпением жду начала плотной работы с Лораном», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Ральф Шумахер: «Ферстаппен не обязательно хочет уйти. «Ред Булл» сделал блестящий ход с Мекьесом, у «Форда» все хорошо с мотором, говорят»

ФИА планирует запретить переходы сотрудников без обязательного отпуска после того, как Мекьес возглавил «Ред Булл» (PlanetF1)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Ред Булл»
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