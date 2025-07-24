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Макс Ферстаппен о 2026-м: «Ты надеешься, что находишься в правильной команде, нужна удача в каком-то смысле»

Ферстаппен сообщил, чего ждет от революционного регламента-2026.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о переходе «Формулы-1» на новые технические и моторные правила в следующем сезоне.

«Это большой вопрос для всех.

На мой взгляд, ты просто надеешься, что находишься в правильной команде. Не хочу говорить о везении, но в каком-то смысле нужна удача. Ты можешь быть хорошим гонщиком, твоя команда внезапно делает шаг вперед, и ты понимаешь, что появляется шанс на победы. Так устроена «Ф-1», – сказал четырехкратный чемпион мира.

Макс Ферстаппен о регламенте 2026 года: «Когда в следующем году я сяду за руль нового болида – тогда все и станет понятно»

Тото Вольфф о встрече с Ферстаппеном на Сардинии: «Если вы проводите выходные, находясь рядом – это не значит, что вы собираетесь вместе работать в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
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