Макс Ферстаппен о 2026-м: «Ты надеешься, что находишься в правильной команде, нужна удача в каком-то смысле»

Ферстаппен сообщил, чего ждет от революционного регламента-2026.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мыслями о переходе «Формулы-1» на новые технические и моторные правила в следующем сезоне.

«Это большой вопрос для всех.

На мой взгляд, ты просто надеешься, что находишься в правильной команде. Не хочу говорить о везении, но в каком-то смысле нужна удача. Ты можешь быть хорошим гонщиком, твоя команда внезапно делает шаг вперед, и ты понимаешь, что появляется шанс на победы. Так устроена «Ф-1», – сказал четырехкратный чемпион мира.

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