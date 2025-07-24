Макс Ферстаппен о 2026-м: «Ты надеешься, что находишься в правильной команде, нужна удача в каком-то смысле»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о переходе «Формулы-1» на новые технические и моторные правила в следующем сезоне.
«Это большой вопрос для всех.
На мой взгляд, ты просто надеешься, что находишься в правильной команде. Не хочу говорить о везении, но в каком-то смысле нужна удача. Ты можешь быть хорошим гонщиком, твоя команда внезапно делает шаг вперед, и ты понимаешь, что появляется шанс на победы. Так устроена «Ф-1», – сказал четырехкратный чемпион мира.
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