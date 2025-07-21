Дженсон Баттон: «Ферстаппен – самый многогранный гонщик «Ф-1» в истории, пусть и отстает по титулам от Хэмилтона»

Баттон поставил Ферстаппена выше Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о качествах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего экс-напарника по «Макларену » Льюиса Хэмилтона , ныне выступающего за «Феррари ».

«Макс – самый многогранный гонщик «Ф-1» в истории, пусть и отстает по титулам от Льюиса.

Разумеется, я считаю Льюиса исключительно хорошим пилотом, одним из лучших в мире, но Макс может делать с болидом то, что, на мой взгляд, никто другой не может.

Я был напарником Льюиса три года и видел его талант. У него невероятные природные способности. Он мог испытывать трудности в практике, и перед квалификацией я думал: «Он попался, я его обыграю». И он просто проезжал прекрасный круг – ничто этого не предвещало. Выдающийся талант.

И, конечно, такая карьера – не уверен, что кто-то побьет его рекорды.

Но в данный момент, считаю, Макс способен делать с машиной больше, чем кто-либо еще», – отметил британец в эфире Radio X.

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