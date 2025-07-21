Марини продлил контракт с «Хондой» на 2026-й, Мартин – главная цель команды на 2027-й (Autosport)

Марини продолжит карьеру в «Хонде», трансфер Мартина откладывается.

Autosport сообщил, что Лука Марини заключил новую сделку с «Хондой » и будет выступать за заводской коллектив MotoGP в следующем году.

Официально команда пока не подтвердила соглашение.

Итальянец выступает за «Хонду» с 2024 года. В текущем чемпионате Марини занимает 14-е место.

Ранее действующий обладатель титула Хорхе Мартин заявил, что останется в «Априлии». По информации издания, испанец по-прежнему является главной трансферной целью «Хонды» – теперь на 2027 год.

Мартин подтвердил, что останется в «Априлии» в 2026-м. Чемпион MotoGP ранее заявлял, что активирует опцию разрыва

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