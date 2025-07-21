Жак Вильнев: «Мы видели Норриса со всех сторон, но не Пиастри. Станет Оскар выступать лучше или хуже в определенных ситуациях?»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев оценил битву за титул между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
«Это прекрасно, ведь они очень разные. Оба могут победить, и мы не знаем, кто окажется впереди.
Считаю, у Норриса до сих пор преимущество по скорости, но он также мастерски себя ругает – иногда это идет во вред.
Что касается Пиастри, впервые подобный момент случился в Сильверстоуне, где он получил штраф – мы увидели, как настрой немного поменялся. Сражение за титул действительно меняет твой настрой.
Мы видели Норриса, который возглавлял чемпионат, отставал, отыгрывался – можно сказать, мы видели Норриса со всех сторон.
Но не видели Пиастри, его реакцию на определенные ситуации. Станет он выступать лучше в такие моменты или хуже? Вот что мне интересно», – сообщил эксперт.
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