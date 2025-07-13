Зак Браун: «Думаю, борьба за титул между Пиастри и Норрисом продлится до Гран-при Абу-Даби»
Браун ждет упорную борьбу за титул до конца чемпионата.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что в коллективе не планируют применять командные приказы и что Оскар Пиастри и Ландо Норрис и даже смогут вести друг против друга борьбу на трассе.
«Инцидент в Монреале остался в прошлом. Хотя разговоров о случившемся было очень много.
Как бы то ни было, наши гонщики могут бороться друг с другом. Они знают правила и будут их соблюдать. Гоняясь друг против друга, будут вести борьбу жестко, но чисто. Думаю, борьба за титул продлится до Гран-при Абу-Даби», – рассказал Браун.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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