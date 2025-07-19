Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен успешен, потому что чертовски хорош. Болид «Ред Булл» не создан под Макса – он предпочел бы пилотировать «Макларен»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал успехи Макса Ферстаппена и неудачи его напарников в «Ред Булл».
«На мой взгляд, многие люди приходят к выводу, что «Ред Булл» развивает машину под Макса и так далее. Я очень высоко оцениваю Алекса [Албона], а он провалился в «Ред Булл», надо честно это признать. Он очень хороший пилот – на самом деле я бы взял его в свою команду.
Я считаю, что болид «Ред Булл» не создан под Макса. Болид «Ред Булл» такой, какой он есть, и единственный, кто может им управлять – Макс. Думаю, Макс предпочел бы пилотировать «Макларен», а не «Ред Булл».
Даже если говорят, мол, распределение веса и все такое. Полагаю, люди чуть ли не находят оправдания тому, что Макс настолько успешен. Макс настолько успешен, потому что он настолько чертовски хорош», – произнес эксперт в подкасте Business of Sport.
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