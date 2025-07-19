Спортивный директор «Уильямса»: «Опыт Сайнса был недостающим элементом»

В «Уильямсе» рассказали о пользе от прихода Сайнса.

Спортивный директор «Уильямса » Свен Сметс сообщил, что опыт Карлоса Сайнса помогает британской команде.

«Работать с Карлосом – фантастика. Он внес большой вклад – не только связанных с машиной и технической стороной, но и с функционированием команды, подготовкой к сезону-2026.

Его опыт с разными командами и в болидах, побеждавших в гонках – элемент, который все еще был недостающим.

Как он сам упоминал, ему пришлось привыкнуть к философии нашей машины. Существует большая разница между нашим болидом и «Феррари». Но сейчас ситуация становится все лучше и лучше. Он очень здорово работает с Алексом Албоном . Мы очень довольны, и я ожидаю сильную вторую половину сезона.

Теперь обе стороны боксов работают на одном и том же уровне – и, что важнее, очень плотно сотрудничают. На трассе [Сайнс и Албон] соперники, но в боксах на первый план выходит командная работа.

За последние шесть месяцев [Сайнс] указал на многие аспекты, где мы могли бы действовать иначе или лучше. Некоторые вещи мы можем внедрить лишь в следующем году, однако уже приняли много краткосрочных решений. Дело в маленьких деталях, но они могут дать миллисекунды. Если все их сложить, в итоге отыгрываешь десятую, и это меняет ситуацию», – поделился мыслями специалист.

Сметс также упомянул финансовую выгоду:

«Теперь у нас есть титульный спонсор, есть большой интерес со стороны других организаций. Когда у тебя два топ-пилота, это определенно идет на пользу».

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